INTIMISSIMI UOMO firma la Maglia Bianca del Giro d'Italia 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Maglia Bianca che assume così una duplice anima: must - have nell'abbigliamento quotidiano, dove rappresenta nella semplicità della sua linea e nel comfort del cotone un'icona di stile estremamente ... Leggi su comunicati-stampa (Di venerdì 16 aprile 2021)che assume così una duplice anima: must - have nell'abbigliamento quotidiano, dove rappresenta nella semplicità della sua linea e nel comfort del cotone un'icona di stile estremamente ...

Ultime Notizie dalla rete : INTIMISSIMI UOMO INTIMISSIMI UOMO firma la Maglia Bianca del Giro d'Italia 2021 Un legame quello tra il Giro d'Italia e Intimissimi Uomo che si basa su valori condivisi, come lo spirito di squadra e il gareggiare per un obiettivo comune, che in questa edizione diventa ancora più profondo: Intimissimi Uomo porta al Giro ...

