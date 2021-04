Inter in cerca del main sponsor, fase di stallo: risale la pista USA. Le ultime (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Inter pronta ad accogliere un nuovo main sponsor Poco più di due mesi e l’Inter dirà addio a Pirelli che fino al 30 giugno sarà il main sponsor della squadra nerazzurra. Sono diverse le piste seguite dal management nerazzurro per il post-Pirelli, con la candidatura di uno sponsor proveniente dagli USA che riprende quota. “Prima dei problemi finanziari, si era parlato di un accordo ormai vicino con tra colossi asiatici: Hisense, Evergrande e Samsung. Tutto però è stato congelato, con Suning presa da altri problemi ma anche offerte ben lontane (anche per via del Coronaviurs che ha paralizzato l’economia mondiale, ndr) da quanto sperato”. “Il patron Zhang Jindong ha appena avuto un vertice con Samsung, ma non sono arrivate conferme in chiave ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’pronta ad accogliere un nuovoPoco più di due mesi e l’dirà addio a Pirelli che fino al 30 giugno sarà ildella squadra nerazzurra. Sono diverse le piste seguite dal management nerazzurro per il post-Pirelli, con la candidatura di unoproveniente dagli USA che riprende quota. “Prima dei problemi finanziari, si era parlato di un accordo ormai vicino con tra colossi asiatici: Hisense, Evergrande e Samsung. Tutto però è stato congelato, con Suning presa da altri problemi ma anche offerte ben lontane (anche per via del Coronaviurs che ha paralizzato l’economia mondiale, ndr) da quanto sperato”. “Il patron Zhang Jindong ha appena avuto un vertice con Samsung, ma non sono arrivate conferme in chiave ...

Advertising

ArmandoAreniell : Inter in cerca di un esterno sinistro: ritorno di fiamma per Emerson Palmieri - BBilanShit : RT @guidobal3stra: @DiMarzio Un altro dato che dimostra come gli arbitri stano dando una mano all'Inter. Chi cerca di perdere tempo contro… - terribile76 : @soloint10841330 @DiMarzio @neniambulance Ti dovevi chiamare 'Solo tu puoi chiamare @neniambulance' e non 'solo int… - Tarobronzo_ : RT @guidobal3stra: @DiMarzio Un altro dato che dimostra come gli arbitri stano dando una mano all'Inter. Chi cerca di perdere tempo contro… - En1gm4_ : RT @guidobal3stra: @DiMarzio Un altro dato che dimostra come gli arbitri stano dando una mano all'Inter. Chi cerca di perdere tempo contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cerca Serie A: Napoli - Inter a quote nerazzurre. Torino - Roma, tra salvezza ed Europa prevale il '2' L'Inter ha il secondo miglior attacco del campionato, il Napoli il terzo, ma negli ultimi quattro ... la Roma domenica alle 18.00 giocherà in casa di un Torino in cerca dei punti salvezza. I ...

Serie A: rischio Juve, Atalanta favorita. Inter da '2' a Napoli, rischio Milan. Le quote della giornata Negli scontri diretti, l'Inter prevale nelle ultime cinque stagioni con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 ... che punta a mettere al sicuro il traguardo Champions e cerca i tre punti a San Siro con il Genoa. ...

Rinnovo Donnarumma, c’è anche l’Inter? Il giornalista: “Percentuali pari a zero” Possibile che l’Inter si sia informata ... 95 ha una valutazione che si aggira tra i 15 ed i 18 milioni di euro Il Milan si guarda intorno in cerca di alternative nel caso in cui Gianluigi Donnarumma ...

Serie A: rischio Juve, Atalanta favorita. Inter da ‘2’ a Napoli, occhio al Milan. Le quote della giornata Negli scontri diretti, l’Inter prevale nelle ultime cinque stagioni con 4 vittorie ... che punta a mettere al sicuro il traguardo Champions e cerca i tre punti a San Siro con il Genoa. Quote molto ...

L'ha il secondo miglior attacco del campionato, il Napoli il terzo, ma negli ultimi quattro ... la Roma domenica alle 18.00 giocherà in casa di un Torino indei punti salvezza. I ...Negli scontri diretti, l'prevale nelle ultime cinque stagioni con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 ... che punta a mettere al sicuro il traguardo Champions ei tre punti a San Siro con il Genoa. ...Possibile che l’Inter si sia informata ... 95 ha una valutazione che si aggira tra i 15 ed i 18 milioni di euro Il Milan si guarda intorno in cerca di alternative nel caso in cui Gianluigi Donnarumma ...Negli scontri diretti, l’Inter prevale nelle ultime cinque stagioni con 4 vittorie ... che punta a mettere al sicuro il traguardo Champions e cerca i tre punti a San Siro con il Genoa. Quote molto ...