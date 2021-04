Inter, idee chiare su Barella: no alla cessione si al rinnovo. E per la fascia da capitano è sfida a Skriniar (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicolò Barella pilastro dell’Inter Indispensabile nel presente, irrinunciabile per il futuro. L’Inter si coccola Nicolò Barella e presto offrirà al centrocampista un nuovo e adeguato contratto, adotto al suo peso specifico all’Interno della squadra con uno sguardo anche alla fascia da capitano che dopo Handanovic sarà ‘contesa’ tra lui e Skriniar. “Nell’ultimo turno Barella ha saltato per squalifica la gara con il Cagliari, ma è stata la sua unica assenza: pesante, perché un vero alter ego non c’è, nonostante la profondità della panchina nerazzurra. In totale 39 presenze sulle finora 40 partite stagionali, di cui 35 da titolare e 3540 minuti in campo (considerando un tempo supplementare in Coppa Italia con la ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicolòpilastro dell’Indispensabile nel presente, irrinunciabile per il futuro. L’si coccola Nicolòe presto offrirà al centrocampista un nuovo e adeguato contratto, adotto al suo peso specifico all’no della squadra con uno sguardo anchedache dopo Handanovic sarà ‘contesa’ tra lui e. “Nell’ultimo turnoha saltato per squalifica la gara con il Cagliari, ma è stata la sua unica assenza: pesante, perché un vero alter ego non c’è, nonostante la profondità della panchina nerazzurra. In totale 39 presenze sulle finora 40 partite stagionali, di cui 35 da titolare e 3540 minuti in campo (considerando un tempo supplementare in Coppa Italia con la ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Inter, Conte ha le idee chiare: in campo con Lautaro e Barella - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Inter, Conte ha le idee chiare: in campo con Lautaro e Barella - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Inter, Conte ha le idee chiare: in campo con Lautaro e Barella - apetrazzuolo : CDS - Napoli-Inter, Conte ha le idee chiare: in campo con Lautaro e Barella - napolimagazine : CDS - Napoli-Inter, Conte ha le idee chiare: in campo con Lautaro e Barella -

Ultime Notizie dalla rete : Inter idee Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentunesima giornata INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Hot: Lukaku non si discute! Skriniar - Zielinski idee intriganti Not: ...

Inter, Ventura: 'Conte mi ruba le idee? Si dice in giro ma...' Commenta per primo Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex ct, Gian Piero Ventura, ha parlato del tecnico dell'Inter, Antonio Conte. 'Conte mi ha spesso rubato delle idee? Si dice spesso in giro, ma questo lascia il tempo che trova. Conte aveva vinto il campionato di B a Bari e Perinetti prese me perché più o ...

Ventola: "L'Atalanta è l'unica squadra italiana a giocare un calcio europeo, la Juve è in cerca di idee" Nicola Ventola, ex attaccante, tra le altre, di Atalanta ed Inter, commenta, intervistato dal "Corriere di Bergamo", alcuni temi riguardanti il match di campionato di domenica pomeriggio ...

GAZZETTA - Napoli-Inter, gli 11 di Gattuso: Politano titolare, deciso l'attacco Il polacco ha recuperato dal fastidio muscolare subito con la Sampdoria e giocherà dietro al centravanti Victor Osimhen In porta, complice l'infortunio subito da David Ospina, toccherà ad Alex Meret.

(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Hot: Lukaku non si discute! Skriniar - Zielinskiintriganti Not: ...Commenta per primo Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex ct, Gian Piero Ventura, ha parlato del tecnico dell', Antonio Conte. 'Conte mi ha spesso rubato delle? Si dice spesso in giro, ma questo lascia il tempo che trova. Conte aveva vinto il campionato di B a Bari e Perinetti prese me perché più o ...Nicola Ventola, ex attaccante, tra le altre, di Atalanta ed Inter, commenta, intervistato dal "Corriere di Bergamo", alcuni temi riguardanti il match di campionato di domenica pomeriggio ...Il polacco ha recuperato dal fastidio muscolare subito con la Sampdoria e giocherà dietro al centravanti Victor Osimhen In porta, complice l'infortunio subito da David Ospina, toccherà ad Alex Meret.