Innovazione: ENEA brevetta materiale antifuoco per trasporti, elettronica e costruzioni (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del progetto FireMat del valore 1,1 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ENEA ha brevettato un procedimento per produrre un materiale innovativo antifuoco che consente di alleggerire il peso dei veicoli e aumentare il livello di sicurezza al fuoco. La soluzione multimateriale – spiega ENEA in una nota – è costituita da strati alternati di materiale composito fibrorinforzato e alluminio per realizzare elementi anche per l’elettronica e le costruzioni, come contenitori per batterie, paratie antifuoco, protezioni e supporti per elettronica di potenza, ovvero tutti quei componenti potenzialmente soggetti a surriscaldamento per la grande quantità di energia ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del progetto FireMat del valore 1,1 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna,hato un procedimento per produrre uninnovativoche consente di alleggerire il peso dei veicoli e aumentare il livello di sicurezza al fuoco. La soluzione multi– spiegain una nota – è costituita da strati alternati dicomposito fibrorinforzato e alluminio per realizzare elementi anche per l’e le, come contenitori per batterie, paratie, protezioni e supporti perdi potenza, ovvero tutti quei componenti potenzialmente soggetti a surriscaldamento per la grande quantità di energia ...

