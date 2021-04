Infrastrutture: opere ferroviarie commissariate valgono 60,8 mld, quelle stradali 10,9 (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture opere Dalle opere ferroviarie e stradali 68mila posti l'anno Sono 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per 82,7 miliardi di euro (21,6 al Nord, 24,8 al ...

Trasporti, Giovannini: 50 miliardi del Pnrr andrà a infrastrutture e mobilità sostenibile ...di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede al momento circa 50 miliardi dedicati a infrastrutture e ... "Ci saranno molte opere che l'Italia attende da tempo, la Salerno - Reggio Calabria ad alta velocità - ...

Infrastrutture: opere commissariate, interventi da 82,7 miliardi, 60,8 miliardi a infrastrutture ferroviarie Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 ...

Infrastrutture: tra opere commissariate Av/ac Brescia-Verona-Padova Alcune delle opere commissariate erano in parte già pianificate nel documento "Italia veloce", allegato al Documento di economia e ...

