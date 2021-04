Indianapolis, strage in aeroporto: il killer poi si suicida (Di venerdì 16 aprile 2021) strage a Indianapolis. Le armi tornano a colpire negli Stati Uniti dove una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis avrebbe provocato diverse vittime. E' quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della polizia. Secondo quanto fa sapere il New York Times, la sparatoria è avvenuta nella notte. La polizia ha trovato numerose vittime in un parcheggio vicino al deposito. Il quotidiano Indianapolis Star ha riportato che dopo aver sparato a numerose persone, il killer si è suicidato. Il giornale scrive inoltre che numerose persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si hanno ancora notizie sul numero di morti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 aprile 2021). Le armi tornano a colpire negli Stati Uniti dove una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all'internazionale diavrebbe provocato diverse vittime. E' quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della polizia. Secondo quanto fa sapere il New York Times, la sparatoria è avvenuta nella notte. La polizia ha trovato numerose vittime in un parcheggio vicino al deposito. Il quotidianoStar ha riportato che dopo aver sparato a numerose persone, ilsi èto. Il giornale scrive inoltre che numerose persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si hanno ancora notizie sul numero di morti. Segui su affaritaliani.it

