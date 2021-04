Indianapolis | strage all' aeroporto La polizia | il killer poi si è suicidato

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 16 aprile 2021). Le armi tornano a colpire negli Stati Uniti dove una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all'internazionale diavrebbe provocato diverse vittime. E' quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della. Secondo quanto fa sapere il New York Times, la sparatoria è avvenuta nella notte. Laha trovato numerose vittime in un parcheggio vicino al deposito. Il quotidianoStar ha riportato che dopo aver sparato a numerose persone, ilsi è. Il giornale scrive inoltre che numerose persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si hanno ancora notizie sul numero di morti. Segui su affaritaliani.it