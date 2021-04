Indiana Jones 5: annunciati i primi membri del cast (Di venerdì 16 aprile 2021) Indiana Jones 5 uscirà nelle sale cinematografiche nel 2022 e le riprese inizieranno a breve. Intanto vengono resi noti gli attori del cast In cast del quinto capitolo della saga di Indiana Jones 5 inizia ad essere noto. Oltre alla presenza di Harrison Ford, che potremmo dire immancabile, iniziano a circolare i nomi degli altri protagonisti. Il primo annuncio riguarda la partecipazione di Phoebe Waller-Bridge, che abbiamo visto in The Iron Lady, per la regia di Phyllida Lloyd (2011) e Un amore per caso di Ben Palmer (2015). Ha poi partecipato in diverse serie tv, ma solo per singoli episodi. Tra queste si ricordano Doctors, Saturday Night Live e Staged. La sua attività è più concentrata sul lavoro di sceneggiatrice e commediografa, per questo incuriosisce molto il suo ruolo nella ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021)5 uscirà nelle sale cinematografiche nel 2022 e le riprese inizieranno a breve. Intanto vengono resi noti gli attori delIndel quinto capitolo della saga di5 inizia ad essere noto. Oltre alla presenza di Harrison Ford, che potremmo dire immancabile, iniziano a circolare i nomi degli altri protagonisti. Il primo annuncio riguarda la partecipazione di Phoebe Waller-Bridge, che abbiamo visto in The Iron Lady, per la regia di Phyllida Lloyd (2011) e Un amore per caso di Ben Palmer (2015). Ha poi partecipato in diverse serie tv, ma solo per singoli episodi. Tra queste si ricordano Doctors, Saturday Night Live e Staged. La sua attività è più concentrata sul lavoro di sceneggiatrice e commediografa, per questo incuriosisce molto il suo ruolo nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones Prende corpo il cast di Indiana Jones 5 con Mads Mikkelsen Prende corpo il cast di Indiana Jones 5 : l'attore danese Mads Mikkelsen, parteciper accanto a Harrison Ford e a Phoebe Waller - Bridge di Fleabag , al nuovo film della popolare saga sul brillante professore di archeologia ...

Mads Mikkelsen assieme a Harrison Ford in "Indiana Jones 5" Continua ad arricchirsi il cast di "Indiana Jones 5". Stando a quanto riportato da "Deadline", infatti, Mads Mikkelsen prenderà parte alla pellicola diretta da James Mangold . Dopo "Animali fantastici", l'attore è pronto a trovare ...

Tris d'assi per "Indiana Jones 5" LOS ANGELES - Si compone sempre di più il cast del nuovo film della saga quarantennale di Indiana Jones. Oltre a Harrison Ford - che, come noto da tempo, per la quinta volta vestirà la giacca di pelle ...

Mads Mikkelsen: tutti i film dell’attore di Indiana Jones 5 Mads Mikkelsen è uno degli attori presenti nel cast di Indiana Jones 5.L'indiscrezione è diventata subito virale, anche perché si ...

