India e Pakistan: confermata la mediazione degli Emirati Arabi (Di venerdì 16 aprile 2021) L'ambasciatore degli Emirati Arabi negli Stati Uniti, Yousef Al Otaiba, ha dichiarato che il proprio Paese ha svolto il ruolo da mediatore nel recente allentamento delle tensioni tra India e Pakistan. Pare che massimi funzionari delle intelligence Indiana e Pakistana si siano incontrati a Dubai per ridimensionare gli attriti militari tra le parti nella regione contesa del

