Incontro Biden-Suga. Nel comunicato ci sarà Taiwan (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier giapponese Suga è il primo leader a incontrare il neo presidente americano Joe Biden. Un Incontro richiesto subito dopo l'insediamento alla Casa Bianca di Biden e che doveva riallacciare ufficialmente le relazioni tra i due paese dopo l'uragano Trump. Un riavvicinamento già sancito dalla delegazione americana in visita in Giappone il mese scorso. Gli Usa stanno cercando di ritornare nella partita asiatica con l'ottica di limitare il campo d'azione della Cina. La forza d'urto della diplomazia asiatica americana, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Biden Usa - Russia, Putin conferma summit con Biden ... ' Il presidente Putin ha parlato di un incontro nei prossimi giorni o in un altro momento. Non ha parlato di precondizioni '. A proporre il vertice è stato Biden martedì scorso in una telefonata con ...

Elezioni Roma, Partito Democratico proporrà primarie per il 20 giugno ... Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pd Roma a seguito di un incontro al ... Read More In Evidenza Usa - Russia, Putin conferma summit con Biden 16 Aprile 2021 Vladimir Putin ...

Usa-Russia, Putin conferma summit con Biden Vladimir Putin non ha posto precondizioni per un vertice con Joe Biden, che ha proposto al presidente russo di vedersi in Europa, confermandolo anche ieri, dopo ...

Macron e Merkel ballano da soli (con Xi). Cina e Russia godono Incontro tra Xi, Macron e Merkel mentre Kerry, inviato di Biden per il clima, è in viaggio in Asia. Pechino tenta di contrastare la rinnovata sintonia transatlantica. L’assenza italiana sembra essere ...

