Incontri e una mostra per i 120 anni della Cgil Bergamo (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 1901 al 2021 la strada è stata lunga, a volte accidentata, ma anche straordinariamente avvincente e bella: la Cgil di Bergamo compie 120 anni, una storia che ancora non è finita, densa di impegno, lotte, diritti da rivendicare e garantire. Per celebrare questo anniversario, il sindacato di via Garibaldi ha pensato a una serie di eventi, tra Incontri su temi specifici (come quello già svolto con Nando Pagnoncelli e Gaetano Sateriale) e una mostra fotografica che verrà inaugurata a fine maggio sul Sentierone. A 120 anni esatti dalla sua fondazione, il 21 aprile, cioè mercoledì prossimo, la Cgil invita tutti a un incontro speciale: avrà per titolo “Passato, presente e futuro” (inizio ore 10) e farà dialogare giovani lavoratori (tre ragazze e un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 1901 al 2021 la strada è stata lunga, a volte accidentata, ma anche straordinariamente avvincente e bella: ladicompie 120, una storia che ancora non è finita, densa di impegno, lotte, diritti da rivendicare e garantire. Per celebrare questoversario, il sindacato di via Garibaldi ha pensato a una serie di eventi, trasu temi specifici (come quello già svolto con Nando Pagnoncelli e Gaetano Sateriale) e unafotografica che verrà inaugurata a fine maggio sul Sentierone. A 120esatti dalla sua fondazione, il 21 aprile, cioè mercoledì prossimo, lainvita tutti a un incontro speciale: avrà per titolo “Passato, presente e futuro” (inizio ore 10) e farà dialogare giovani lavoratori (tre ragazze e un ...

Advertising

reportrai3 : È una fitta trama di messaggi e incontri quella che emerge dalle chat WhatsApp contenuta nella rogatoria che la pro… - Davide19663174 : @salva_savior @Fletcher_Lynd @GiovaQuez Nelle case non controlleresti comunque È una misura per scoraggiare incont… - ChiariAngelo : Incontri e una mostra per i 120 anni della #Cgil #Bergamo - BergamoNews - MatteoOhayoo : @saveriodave @GiovaQuez Il coprifuoco incentiva incontri entro le 22. Non cambia una sega - antonellaa262 : Ospedale Cotugno di Napoli: all’interno di questa struttura di biocontenimento (accessibile attraverso percorsi pro… -