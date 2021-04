In viaggio solo col tampone negativo, da Roma a Milano i primi treni Covid-free: “Più sicurezza”. E c’è il test gratuito due ore prima della partenza (Di venerdì 16 aprile 2021) Per viaggiare è necessario esibire il tampone negativo: solo così si sale sul primo treno Covid-free d’Italia, partito nella mattinata del 16 aprile da Roma Termini e arrivato a Milano. L’iniziativa di trenitalia mira a creare collegamenti ancora più sicuri, anche in vista della prossima stagione estiva. “Siamo certi che con il treno Covid-free si darà un elemento aggiuntivo di rassicurazione ai viaggiatori, sia emotiva che sanitaria – ha dichiarato l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti – Ma soprattutto sarà utile per spingere la domanda turistica”. A bordo sono applicate tutte le misure sanitarie vigenti: si viaggia con la mascherina obbligatoria, ci sono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Per viaggiare è necessario esibire ilcosì si sale sul primo trenod’Italia, partito nella mattinata del 16 aprile daTermini e arrivato a. L’iniziativa ditalia mira a creare collegamenti ancora più sicuri, anche in vistaprossima stagione estiva. “Siamo certi che con il trenosi darà un elemento aggiuntivo di rassicurazione ai viaggiatori, sia emotiva che sanitaria – ha dichiarato l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti – Ma soprattutto sarà utile per spingere la domanda turistica”. A bordo sono applicate tutte le misure sanitarie vigenti: si viaggia con la mascherina obbligatoria, ci sono il ...

Ultime Notizie dalla rete : viaggio solo I talenti del poeta Alighieri visti dal soglio di San Pietro La Commedia, "tempio di sapienza e d'amore", allora è un viaggio "pratico e trasformante": non è solo bella e moralmente buona, ma in grado di cambiare l'uomo che la percorre portandolo dal disordine ...

L' età dell'oro vol. 2, la conclusione dell'epopea ... quando scopriamo che solo la purezza d'animo può accostarsi alla verità senza essere oggetto di ... ma ciò avviene meno spesso che nel primo volume , poiché il viaggio ha lasciato spazio ad una ...

Galligani: «Professione? Fotoreporter, ma ormai è un altro mondo» «Master di fotografia», collana in 25 volumi in edicola con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, insegna i segreti dell’obiettivo con l’aiuto di 95 professionisti Nikon ...

Estate 2021, spostamenti tra regioni solo con pass: le prospettive Si parla di riapertura, ma per chi vorrà fare le vacanze estive in Italia le misure sono ancora rigide: gli spostamenti tra regioni avverranno solo con pass.

