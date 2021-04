In Veneto 906 nuovi casi e 23 decessi. Zaia: «Siamo pronti a vaccinare anche i giovani: ci servono le dosi» (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono state individuate 906 nuove positività al Coronavirus: numero in ribasso rispetto a ieri, quando i contagi ammontavano a 1.085. Il trend a ribasso dei nuovi casi «conferma un dato – ha sottolineato il presidente della Regione Veneto -. Quello dell’incidenza, del 2,54% su 30.700 tamponi» effettuati nell’ultima giornata. Dall’inizio della pandemia, in Veneto sono stati somministrati 4.802.105 tamponi molecolare e 4.110.151 test rapidi. «Nel giro di due, tre giorni arriveremo a 9 milioni di tamponi totali», ha sottolineato Luca Zaia. Nell’arco della giornata, sono morte altre 23 persone, per un totale di 11.064 vittime registrate nella Regione dall’inizio del monitoraggio. Dal 21 febbraio scorso ad oggi, i casi positivi rintracciati in Veneto ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono state individuate 906 nuove positività al Coronavirus: numero in ribasso rispetto a ieri, quando i contagi ammontavano a 1.085. Il trend a ribasso dei«conferma un dato – ha sottolineato il presidente della Regione-. Quello dell’incidenza, del 2,54% su 30.700 tamponi» effettuati nell’ultima giornata. Dall’inizio della pandemia, insono stati somministrati 4.802.105 tamponi molecolare e 4.110.151 test rapidi. «Nel giro di due, tre giorni arriveremo a 9 milioni di tamponi totali», ha sottolineato Luca. Nell’arco della giornata, sono morte altre 23 persone, per un totale di 11.064 vittime registrate nella Regione dall’inizio del monitoraggio. Dal 21 febbraio scorso ad oggi, ipositivi rintracciati in...

Ultime Notizie dalla rete : Veneto 906 Covid Veneto, Zaia: "Oggi 906 contagi". Dati 16 aprile Il bollettino della regione con i nuovi casi di Coronavirus: da ieri 23 morti, processati 35.700 tamponi con un indice di positività del 2,54% Sono 906 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il ...

Zaia: “Pronto il calendario dei vaccini, la prossima tutti i veneti sapranno quanto tocca a loro” Dalla prossima settimana i cittadini del Veneto, dai 16 anni in su, potranno sapere con sufficiente precisione quando saranno vaccinati.

