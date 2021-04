In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile | Salvini detta legge Rissa fra i ministri Il 26 si riapre – Draghi | “Rischio ragionato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) Covid-19 – Le nuove misure Dal 26 liberi tutti: ristoranti, bar, scuole, cinema e calcetto Cosa cambia – Tornano le zone gialle, locali aperti fino alle 22, superiori in presenza. Un pass per muoversi tra Regioni di Alessandro Mantovani Per sapere di Marco Travaglio Non so a voi, ma a me ieriè piaciuto. Non per l’azzardo delle riaperture premature, con 429 morti in 24 ore e il calo dei contagi in frenata, ma perché s’è assunto la responsabilità del “” (se poi andrà male, come in Germania, sapremo chi ringraziare). E poi perché ha smentito l’ultima L’analisi Il report Aifa: è falso che AstraZeneca sia il piùso dei vaccini approvati L’agenzia – I dati sugli effetti avversi delle immunizzazioni dal 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021 di Natascia Ronchetti Il carrozzone La ...