In che modo l’intelligenza è collegata alle scommesse sportive? (Di venerdì 16 aprile 2021) A chi non piace scommettere? Ma soprattutto, a chi non piace vincere? Per farlo, occorre usare l’intelligenza, sia la propria che quella artificiale, non essere impulsivi, non affidarsi al caso e, soprattutto, saper riconoscere quando è il momento di fermarsi: il rischio, altrimenti, è di ottenere risultati contrari a quelli sperati. Quando stiamo facendo una scommessa in ambito sportivo, dobbiamo innanzi tutto essere convinti di ciò che stiamo facendo: è sbagliato scommettere “a caso”, puntando denaro su scommesse impossibili da vincere, con la speranza che prima o poi ci sarà il colpo vincente. Bisogna invece scommettere, scegliendo una piattaforma affidabile e con certificazione AAMS come Eurobet, in maniera quasi scientifica, seguendo dei metodi ormai riconosciuti come affidabili. Questo ovviamente non darà la certezza assoluta di vincere sempre, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) A chi non piace scommettere? Ma soprattutto, a chi non piace vincere? Per farlo, occorre usare, sia la propria che quella artificiale, non essere impulsivi, non affidarsi al caso e, soprattutto, saper riconoscere quando è il momento di fermarsi: il rischio, altrimenti, è di ottenere risultati contrari a quelli sperati. Quando stiamo facendo una scommessa in ambito sportivo, dobbiamo innanzi tutto essere convinti di ciò che stiamo facendo: è sbagliato scommettere “a caso”, puntando denaro suimpossibili da vincere, con la speranza che prima o poi ci sarà il colpo vincente. Bisogna invece scommettere, scegliendo una piattaforma affidabile e con certificazione AAMS come Eurobet, in maniera quasi scientifica, seguendo dei metodi ormai riconosciuti come affidabili. Questo ovviamente non darà la certezza assoluta di vincere sempre, ...

Advertising

CarloCalenda : Che modo stupido e fanciullesco di “pensare”. Non siamo più neanche al “se non sei con noi sei di destra” ma “se no… - chetempochefa : 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in… - TeresaBellanova : In Senato ho votato convintamente per la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Questo giovane studente imprigionato… - Bruno79577450 : @BibMarino @Phastidio Non sto dicendo che le colpe sono da una parte e basta, anzi. Dico che secondo me il motore p… - GrendelFTMoor : RT @zarlino: Portiamoci avanti e cerchiamo di immaginare quando i comunisti ci spiegheranno che i lockdown erano sbagliati e sono avvenuti… -

Ultime Notizie dalla rete : che modo Trasporti, Giovannini: 50 miliardi del Pnrr andrà a infrastrutture e mobilità sostenibile "Un fortissimo orientamento e con un forte orientamento al Sud che copre, in qualche modo, quasi il 50% delle nuove risorse stanziate", ha aggiunto il ministro del Mims ai microfoni di Radio anch'io. ...

A Grado 'l'isola' accogliente Nel 2021 gli operatori turistici si stanno attrezzando per affrontare nel modo più adeguato e ... Grado Impianti Turistici e Consorzio Grado Turismo che consentirà, a tutti i lavoratori del settore, ai ...

Riprendere a baciarsi (liberamente) è quello che manca di più agli italiani Che siano d'amore, d'affetto e intimità, o di tenerezza e amicizia una ricerca ha rilevato che quel per cui soffrono di più gli italiani in pandemia è la mancanza di baci (a causa della mascherina che ...

Francesca Vecchioni, presidente di Diversity - Archivio Google si aggiudica il premio per il suo lavoro su genere, orientamento sessuale e affettivo e disabilità. Riconoscimento alla piattaforma "Virtual Lis-Lingua italiana dei segni" di Rai ...

"Un fortissimo orientamento e con un forte orientamento al Sudcopre, in qualche, quasi il 50% delle nuove risorse stanziate", ha aggiunto il ministro del Mims ai microfoni di Radio anch'io. ...Nel 2021 gli operatori turistici si stanno attrezzando per affrontare nelpiù adeguato e ... Grado Impianti Turistici e Consorzio Grado Turismoconsentirà, a tutti i lavoratori del settore, ai ...Che siano d'amore, d'affetto e intimità, o di tenerezza e amicizia una ricerca ha rilevato che quel per cui soffrono di più gli italiani in pandemia è la mancanza di baci (a causa della mascherina che ...Google si aggiudica il premio per il suo lavoro su genere, orientamento sessuale e affettivo e disabilità. Riconoscimento alla piattaforma "Virtual Lis-Lingua italiana dei segni" di Rai ...