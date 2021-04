In Brasile mancano i sedativi: i malati vengono legati a letto e intubati da svegli (Di venerdì 16 aprile 2021) Covid, in Brasile la situazione è drammatica: in molti ospedali mancano i sedativi, i pazienti vengono legati al letto e intubati da svegli. Il Brasile è in ginocchio a causa dell’emergenza Covid e il sistema sanitario ormai è al collasso. Le notizie che arrivano dal Paese sono drammatiche, da far venire i brividi. Difficili anche da razionalizzare. In Brasile mancano i sedativi e i pazienti Covid vengono intubati da svegli. legati al letto e intubati da svegli. In Brasile mancano i sedativi, i pazienti sono ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Covid, inla situazione è drammatica: in molti ospedali, i pazientialda. Ilè in ginocchio a causa dell’emergenza Covid e il sistema sanitario ormai è al collasso. Le notizie che arrivano dal Paese sono drammatiche, da far venire i brividi. Difficili anche da razionalizzare. Ine i pazienti Coviddaalda. In, i pazienti sono ...

