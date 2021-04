In aula il crac Eurodistribuzioni Il caso di Dante Mannolo | tra i 90 truffati anche Ferrero e acqua San Benedetto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : aula crac

PESARO - La fiducia, l'assegno postdatato e i conti svuotati. Sfilano i testi a processo per ilEurodistribuzione. Fornitori che chiedono di riavere quanto consegnato e che hanno spiegato il modus operandi. Il caso è quello di Dante Mannolo, 54 anni, che a Borgo Santa Maria aveva aperto la ...PALERMO - La maggioranza di Leoluca Orlando fa di nuovo. Lo scivolone stavolta è sul Piano triennale delle opere pubbliche 2020, bocciato da Sala delle ...inasprita da quanto successo ieri in, ...PESARO - La fiducia, l’assegno postdatato e i conti svuotati. Sfilano i testi a processo per il Crac Eurodistribuzione. Fornitori che chiedono di riavere quanto consegnato e che ...PALERMO – La maggioranza di Leoluca Orlando fa di nuovo crac. Lo scivolone stavolta è sul Piano triennale delle opere pubbliche 2020, bocciato da Sala delle Lapidi per l’astensione decisiva di Italia ...