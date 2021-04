In arrivo zona gialla “rafforzata”: ristoranti aperti di sera, ma all’aperto. Da quando (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività, dalla ristorazione allo spettacolo, nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto. È quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. In arrivo zona gialla “rafforzata”: ristoranti aperti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività, dalla ristorazione allo spettacolo, nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo. È quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. In”:L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Verso l’ok ai ristoranti all’aperto dal 26 aprile, anche di sera. In arrivo la road map di Draghi Il primo desiderio degli italiani è quello di riabbracciarsi. Si moltiplicano da giorni gli appelli, con qualche intemperanza, per ripartire ...

Dal 26 aprile arriva il "giallo rafforzato": al ristorante anche la sera, ma all'aperto Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un «giallo rafforzato» e l’apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle ...

