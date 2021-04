In anteprima, la nuova stagione del design (capitolo 4) (Di venerdì 16 aprile 2021) Le forme classiche e i grandi progettisti del ’900. Ma anche storie indipendenti, ispirazioni che nascono da un racconto o dalla natura stessa. Arredi che riflettono lo spirito del tempo attuale, mutevole, flessibile e pronto al cambiamento. CAMBIA IL TEMPO Square, RiflessiRiflessi«Una forma inedita di adattamento»: cosi? il brand presenta il tavolo Square con piano brevettato, nato per gli spazi che richiedono flessibilita?. Effetto marmo o legno certificato FSC®. BALENE Moby Dick, MorelatoMorelatoNessun dubbio: lo schienale a coda di balena della poltroncina Moby Dick si ispira proprio al grande romanzo di Herman Melville. L’idea? «Creare un elemento d’arredo iconico e fortemente narrativo», spiega il suo creatore Libero Rutilo, che da? cosi? vita a uno stile unico e fortemente riconoscibile. DOPPIA FACCIA Mi, Poltrona FrauPoltrona ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Le forme classiche e i grandi progettisti del ’900. Ma anche storie indipendenti, ispirazioni che nascono da un racconto o dalla natura stessa. Arredi che riflettono lo spirito del tempo attuale, mutevole, flessibile e pronto al cambiamento. CAMBIA IL TEMPO Square, RiflessiRiflessi«Una forma inedita di adattamento»: cosi? il brand presenta il tavolo Square con piano brevettato, nato per gli spazi che richiedono flessibilita?. Effetto marmo o legno certificato FSC®. BALENE Moby Dick, MorelatoMorelatoNessun dubbio: lo schienale a coda di balena della poltroncina Moby Dick si ispira proprio al grande romanzo di Herman Melville. L’idea? «Creare un elemento d’arredo iconico e fortemente narrativo», spiega il suo creatore Libero Rutilo, che da? cosi? vita a uno stile unico e fortemente riconoscibile. DOPPIA FACCIA Mi, Poltrona FrauPoltrona ...

Ultime Notizie dalla rete : anteprima nuova Epic ha presentato un software per creare esseri umani virtuali Gli utenti che si registrano per usare in anteprima l'applicazione potranno utilizzare l'app basata ... 1037,00 15 Apr 2021 Il portatile più ricercato della nuova ondata di Mac in offerta con uno ...

Vacanze, 3 ottimi motivi per visitare le Marche secondo Roberto Mancini ... in provincia di Ancona - è infatti stato scelto come testimonial ufficiale della nuova campagna di ...riprese dei vari cortometraggi della campagna promozionale (di cui è possibile vedere in anteprima ...

A Catania l’anteprima del nuovo Nissan Qashqai dal 22 al 24 Aprile Oggi Nissan ne rivoluziona il concetto con il nuovo Qashqai Premier Edition, che gli appassionati di auto potranno scoprire in anteprima esclusiva , dal 22 al 24 aprile presso lo showroom di Comer Sud ...

Horizon e Fortnite si uniscono: Aloy invade l’isola Fortnite è pronto per ospitare un grande arrivo. Si tratta di Aloy di Horizon Zero Dawn che invade il Battle Royale con tante sorprese ...

