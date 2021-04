In 300 in strada per un video a Milano, indagato anche il rapper Baby Gang (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra gli indagati nell’inchiesta milanese sui disordini avvenuti il 10 aprile in zona San Siro, durante la produzione di un video rap, c’è anche Zaccaria Mouhib, 19enne noto come rapper col nome di ‘Baby Gang’. anche lui, così come il 19enne rapper milanese ‘Neima Ezza’, è accusato di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non preavvisata. Emerge dai decreti di perquisizione eseguiti dalla polizia, coordinata dal pool antiterrorismo, guidato da Alberto Nobili. Negli atti si parla di “assembramento non autorizzato” con “resistenza nei confronti delle forze dell’ordine” con lancio anche “di armi”. Quel giorno, infatti, 300 persone - molto giovani, tra i 16 e i 20 anni - stavano assistendo alle riprese del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra gli indagati nell’inchiesta milanese sui disordini avvenuti il 10 aprile in zona San Siro, durante la produzione di unrap, c’èZaccaria Mouhib, 19enne noto comecol nome di ‘’.lui, così come il 19ennemilanese ‘Neima Ezza’, è accusato di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non preavvisata. Emerge dai decreti di perquisizione eseguiti dalla polizia, coordinata dal pool antiterrorismo, guidato da Alberto Nobili. Negli atti si parla di “assembramento non autorizzato” con “resistenza nei confronti delle forze dell’ordine” con lancio“di armi”. Quel giorno, infatti, 300 persone - molto giovani, tra i 16 e i 20 anni - stavano assistendo alle riprese del ...

Ultime Notizie dalla rete : 300 strada In 300 in strada per un video a Milano, indagato anche il rapper Baby Gang Quel giorno, infatti, 300 persone - molto giovani, tra i 16 e i 20 anni - stavano assistendo alle riprese del video del rapper Neima Ezza, nella periferia di Milano. Quando è arrivata la Polizia, ...

In 300 in strada per un video a Milano, indagato anche il rapper Baby Gang Tredici perquisizioni dopo l'assembramento del 10 aprile. La Polizia, insultata dai giovani, avevano lanciato un lacrimogeno ...

