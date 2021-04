Immortals Fenyx Rising riceverà il terzo DLC ' Gli Dei Perduti' la prossima settimana

(Di venerdì 16 aprile 2021) La terza e ultima espansione diuscirà la. Gli Dei, ilDLC storia di, uscirà il 22 aprile. "In quest'avventura, sperimenta un nuovo stile di esplorazione e combattimento con visuale dall'alto! Fai la conoscenza di una nuova eroina, Ash, imbarcandoti in un epico viaggio per riunire gli dei greci", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...

