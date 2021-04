Ilary Blasi brilla all’Isola dei Famosi. E l’outfit, ovviamente, è super lusso: quanto costano abito e stivali (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilary Blasi è la vera protagonista dell’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi”. Bella, ironica e diretta nell’affrontare le situazioni tra i concorrenti, la conduttrice è stata incoronata dai social come regina del reality show tornato in onda dopo lo stop dello scorso anno deciso a causa della pandemia da Covid-19. Ormai iconiche le battute e gaffe che hanno caratterizzato le prime puntate dell’Isola dei Famosi, come il siparietto con Akash Kumar, modello che in questa edizione ha creato non pochi screzi e critiche da parte di naufraghi, opinionisti e telespettatori. Innervosita già durante la sua permanenza sull’isola hondurena o, meglio, al momento di uscire, beccandosi un sonoro “prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia”.



Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Incidente all'occhio, Elisa Isoardi abbandona L'Isola dei Famosi 2021/ 'Costretta a tornare' Durante il primo collegamento con Ilary Blasi, infatti, la conduttrice sembrava tranquilla. Il colpo di scena, però, è arrivato dopo la prova ricompensa. Elisa, infatti, sottoposta ad un ulteriore ...

Isola dei Famosi, Awed al centro delle polemiche: le accuse di Beatrice Marchetti e Vera Gemma (VIDEO) Awed sotto accusa all'Isola dei Famosi Nel corso della nona puntata dell'Isola dei Famosi , Ilary Blasi ha voluto parlare del rapporto nato in Honduras tra Awed e Beatrice . Un rapporto che si è ...

Isola 15, brusco calo di ascolti per la nona puntata: ecco quanto ha totalizzato Sono disponibili i dati degli ascolti della nona puntata dell'Isola 15.Ieri sera, giovedì 15 aprile è andata in onda la nona puntata ...

Giulia Salemi polemica su L’Isola: “Le clip non influenzano? Io sono Mina” Isola dei Famosi, Giulia Salemi va all'attacco: "Le clip non influenzano? Io sono Mina” La puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi è stata pregna di ...

