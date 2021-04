Il Trono di Spade, su Sky canale dedicato dieci anni dopo il primo episodio (Di venerdì 16 aprile 2021) Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: IL Trono DI Spade, dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin.Per il decimo anniversario... Leggi su digital-news (Di venerdì 16 aprile 2021) Debuttavafa su HBO ildi una serie che avrebbe in pochissimisegnato un prima e unnel mondo della serialità: ILDI, dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin.Per il decimoversario...

Advertising

ladyc8992 : @sansa_voglia Per carità non mi lamento di sansa regina anzi, ma Jon come minimo meritava il trono di spade. Invece… - AndreaAAmato : Tutto un canale per festeggiare i 10 anni del Trono di Spade @skyatlantic @SkyItalia - tvzoomitalia : Tutto un canale per festeggiare i 10 anni del Trono di Spade @skyatlantic @SkyItalia - MoonlightHolmes : George r.r. martin, il trono di spade (da continuare) - becksnextmsaid : @AtlantisProm Per iniziare ti propongo la loro versione della sigla del trono di spade -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade Aquaman 2: una star di Game of Thrones nel cast del sequel con Jason Momoa Nella popolare serie HBO Il trono di spade era ovviamente già apparso lo stesso Momoa nei panni di Khal Drogo, mentre, come ricorderanno i fan del serial, il personaggio di Euron Greyjoy nella sesta ...

Aquaman 2: Pilou Asbaek nel cast del sequel con Jason Momoa Aquaman 2 avrà nel proprio cast anche Pilou Asbaek , ex interprete di Euron Greyjoy nella serie Il Trono di Spade. L'attore starebbe concludendo le trattative con la Warner e sarebbe pronto ad affiancare Jason Momoa nel sequel le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese. James Wan sarà alla ...

Nikolaj Coster-Waldau star del podcast Mask of Sanity, ispirato a una storia vera L'attore Nikolaj Coster-Waldau, recentemente star della serie Il Trono di Spade, sarà il protagonista di un nuovo podcast intitolato Mask of Sanity. Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista di un nu ...

The Iron Anniversary – Game of Thrones da oggi su Sky si accende il canale dedicato alla saga Game of Thrones The Iron Anniversary su Sky e NOW in streaming il canale dedicato per i 10 anni della saga con la reunion in prima tv ...

Nella popolare serie HBO Ildiera ovviamente già apparso lo stesso Momoa nei panni di Khal Drogo, mentre, come ricorderanno i fan del serial, il personaggio di Euron Greyjoy nella sesta ...Aquaman 2 avrà nel proprio cast anche Pilou Asbaek , ex interprete di Euron Greyjoy nella serie Ildi. L'attore starebbe concludendo le trattative con la Warner e sarebbe pronto ad affiancare Jason Momoa nel sequel le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese. James Wan sarà alla ...L'attore Nikolaj Coster-Waldau, recentemente star della serie Il Trono di Spade, sarà il protagonista di un nuovo podcast intitolato Mask of Sanity. Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista di un nu ...Game of Thrones The Iron Anniversary su Sky e NOW in streaming il canale dedicato per i 10 anni della saga con la reunion in prima tv ...