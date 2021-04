Il Tribunale di Torino lo condanna a 4 mesi di carcere, ma nessuno sa quale sia il suo nome (Di venerdì 16 aprile 2021) È stato condannato a 4 mesi di carcere dal Tribunale di Torino, ma nessuno sa quale sia il suo nome, né quanti anni abbia o dove sia nato: di fatto, un fantasma. L’uomo infatti non ha mai declinato le proprie generalità durante i controlli della polizia, al punto che negli atti consegnati al suo avvocato d’ufficio per questo processo, dove era imputato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato indicato come “sconosciuto“. Il “fantasma” è stato arrestato lunedì 15 marzo, in via Cernaia a Torino da una volante della Questura. “Gli avevamo solo chiesto – ha raccontato l’assistente di polizia intervenuto – di mettere la mascherina, visto che non la stava indossando. È diventato aggressivo e violento. Capiva l’italiano, ma ci insultava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) È statoto a 4didaldi, masasia il suo, né quanti anni abbia o dove sia nato: di fatto, un fantasma. L’uomo infatti non ha mai declinato le proprie generalità durante i controlli della polizia, al punto che negli atti consegnati al suo avvocato d’ufficio per questo processo, dove era imputato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato indicato come “sconosciuto“. Il “fantasma” è stato arrestato lunedì 15 marzo, in via Cernaia ada una volante della Questura. “Gli avevamo solo chiesto – ha raccontato l’assistente di polizia intervenuto – di mettere la mascherina, visto che non la stava indossando. È diventato aggressivo e violento. Capiva l’italiano, ma ci insultava ...

