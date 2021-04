Il Telegraph elogia la sfida politica di Lacazette ai razzisti dello Slavia | l’Arsenal li batte due volte

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 aprile 2021) Non s’è solo inginocchiato, come prassi antirazzista impone. Alexandreè andato a metà campo, il più vicino possibile ai suoi avversari, i giocatoriPraga. E li ha puntati. Con lo sguardo d’acciaio fisso sugli avversari abbracciati a centrocampo. Conschierato dietro di lui, in formazione, in ginocchio. Un gesto politico visivamente molto potente, che la stampa inglese non ha mancato di risaltare, anche per il contesto. Il giorno prima il difensoreOndrej Kudela era stato squalificato per 10 partite per aver offeso il centrocampista dei Rangers Glen Kamara chiamandolo “fottuta scimmia”. Kamara è un ex giocatore dele aveva ricevuto messaggi di sostegno dai membri della squadra di Arteta. I giocatori ...