Il sottosegretario alla Salute Costa: “Finale di Coppa Italia col pubblico” (Di venerdì 16 aprile 2021) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha incontrato in giornata il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Al termine dell’incontro, Costa ha diffuso una nota in cui ha evidenziato l’intenzione di fare in modo che per la Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 19 maggio ci possa essere il pubblico al Mapei Stadium. Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli stadi, partendo già dalla Finale di Coppa Italia, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l’ok del Governo alla presenza di tifosi negli impianti sportivi in occasione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Andrea, ha incontrato in giornata il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Al termine dell’incontro,ha diffuso una nota in cui ha evidenziato l’intenzione di fare in modo che per laditra Juventus e Atalanta del 19 maggio ci possa essere ilal Mapei Stadium. Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli stadi, partendo già ddi, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l’ok del Governopresenza di tifosi negli impianti sportivi in occasione ...

