Il selfie di Jada Pinkett Smith con l' Hijab conquista i social media

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 aprile 2021)hato iindossando un velo di colore chiaro a forma diper il primo giorno di Ramadan., per il primo giorno di Ramadan, ha condiviso delle immagini che hanno letteralmente incendiato i. Martedì l'attrice americana e conduttrice di "Red Table Talk" ha condiviso su Instagram duecon indosso un velo di colore chiaro a forma dicon i suoi 10,7 milioni di follower. "Penso che il color pesca, in Medio Oriente ... mi si addica molto", ha scritto l'attrice nella didascalia del post, dopo aver descritto l'abito come una "gloria non glamour", anche se i suoi fan non hanno potuto fare a meno di ...