Il segretario del PD scopre le carte sul nuovo idillio con il leader leghista "innescato" dalla Meloni (Di venerdì 16 aprile 2021) Letta: “Con Salvini il rapporto può essere positivo”. Il leader Dem a ruota libera sui rapporti con la Lega e con gli altri partiti di governo Letta: “Con Salvini il rapporto può essere positivo, ho fatto un accordo con lui” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) Letta: “Con Salvini il rapporto può essere positivo”. IlDem a ruota libera sui rapporti con la Lega e con gli altri partiti di governo Letta: “Con Salvini il rapporto può essere positivo, ho fatto un accordo con lui” su Notizie.it.

PiazzapulitaLA7 : Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il Segretario del Partito Democratico, Enrico #Letta. 21.15, La7… - La7tv : #piazzapulita Il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta: “La questione non è io voglio aprire, io voglio c… - ItalyMFA : Il Min @luigidimaio è oggi a #Bruxelles per una riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa @NATO, alla prese… - DigitalMatt3 : RT @GiorgiaMeloni: Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l'incontro con i… - DanielePasqua17 : RT @GiorgiaMeloni: Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l'incontro con i… -

Ultime Notizie dalla rete : segretario del Compleanno. Il papa emerito Benedetto XVI taglia oggi il traguardo dei 94 anni ... accudito da alcune Memores Domini (consacrate del movimento di Comunione e Liberazione) e accompagnato dal suo segretario particolare, l'arcivescovo Georg Gänswein, tuttora prefetto della Casa ...

[il caso] Draghi accelera sui dossier economici, blinda Franco e avvia una sorta di "verifica politica" Il segretario della Lega vuole potersi tenere le mani libere per continuare a recitare il doppio ruolo: di lotta e di governo. Non può promettere coerenza. L'acuto del New York Times Mentre a palazzo ...

Revolucion cubana: finisce l'era Castro con il congresso che si apre venerdì Sarà la prima volta di un civile come leader del Partito comunista di Cuba dalla sua creazione nel 1965, in un avvicendamento che apre un nuovo corso per il Paese, nel segno della continuità nella lin ...

Recovery Fund, Mario Draghi riceve Lega e M5s: i soldi ci sono, i progetti no Mario Draghi chiede unità agli alleati e aumenta ancora i fondi per sostenere gli investimenti previsti con il Piano nazionale di ripresa e ...

