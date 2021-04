Il Rolex Daytona di Drake riesce a strabiliare tutti i collezionisti di orologi (Di venerdì 16 aprile 2021) Drake, oltre che per la musica, è noto grazie alla sua leggendaria collezione di orologi. In casa nasconde un vero tesoro formato da preziosissimi modelli di Rolex Daytona, Patek Philippes Nautilus da collezione e Audemars Piguet Royal Oak in edizione speciale. Ecco perché ogni volta che Drake esce per strada si trasforma nel nostro sorvegliato speciale e stiamo molto attenti a cosa indossa al polso. Proprio questa settimana, mentre lasciava lo studio con Zack Bia, non siamo rimasti delusi.Il rapper canadese si è comprato un nuovo Rolex Daytona, ma non si tratta di un pezzo qualsiasi. Drake, da par suo, ha messo le mani su uno dei gioielli d’orologeria in questo momento più ambiti sul mercato. Il Rolex Daytona è ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 aprile 2021), oltre che per la musica, è noto grazie alla sua leggendaria collezione di. In casa nasconde un vero tesoro formato da preziosissimi modelli di, Patek Philippes Nautilus da collezione e Audemars Piguet Royal Oak in edizione speciale. Ecco perché ogni volta cheesce per strada si trasforma nel nostro sorvegliato speciale e stiamo molto attenti a cosa indossa al polso. Proprio questa settimana, mentre lasciava lo studio con Zack Bia, non siamo rimasti delusi.Il rapper canadese si è comprato un nuovo, ma non si tratta di un pezzo qualsiasi., da par suo, ha messo le mani su uno dei gioielli d’orologeria in questo momento più ambiti sul mercato. Ilè ...

Advertising

sonny44986570 : @ROLEX vorrei acquistare il mio primo Daytona in acciaio, dove potrei trovarlo disponibile? - YVNGJXFFXRY : @peteW4P ROLEX SUL POLSO NEI SOGNI DEI MIEI ORO DAYTONA FUGGI FIONA MAY - doe_uno : @heyday94 Paul Newman...costui era anche un grande appassionato di Auto nonchè anche Pilota, e soprattutto un esemp… - JuanitoIbiza : @Persefoneoflove Un Rolex Daytona de 1967. - PandolfiniAste : La Settimana di Pandolfini n.92 | News of Pandolfini's Week ROLEX DAYTONA, LA NASCITA DEL MITO -

Ultime Notizie dalla rete : Rolex Daytona Dal quadrante di meteorite alla lunetta con diamanti incastonati: lusso al polso, i 'must - have' per il 2021 Rolex Cosmograph Daytona 2021 Il Rolex Cosmograph Dayton , nella sua edizione 2021, rappresenta il non plus ultra della haute horlogerie del celebre marchio svizzero. Dal momento che i prezzi per ...

Furto all'ippodromo e rapine in superstrada, sgominata banda: otto arresti Una volta fermi i quattro banditi, con le divise da carabinieri, gli hanno sottratto il Rolex Daytona e il borsello che era sul sedile e poi sono scappati. I furti ai bancomat avvenivano anche in ...

Orologi di lusso, tre “must-have” per il 2021 Orologi di lusso, quali sono i must have per il 2021? Tre "campioni" nell'amplissimo panorama offerto dalla haute horlogerie.

Acciaio meno inossidabile Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.

Cosmograph2021 IlCosmograph Dayton , nella sua edizione 2021, rappresenta il non plus ultra della haute horlogerie del celebre marchio svizzero. Dal momento che i prezzi per ...Una volta fermi i quattro banditi, con le divise da carabinieri, gli hanno sottratto ile il borsello che era sul sedile e poi sono scappati. I furti ai bancomat avvenivano anche in ...Orologi di lusso, quali sono i must have per il 2021? Tre "campioni" nell'amplissimo panorama offerto dalla haute horlogerie.Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.