Il rimprovero di Pellegrini | Villar ci scherza su | ' Ultima volta che lo fai!'

ROMA - Lorenzoda vero capitano e leader. Ieri altra ottima prestazione del centrocampista che si è caricato la squadra sulle spalle anche nei momenti più complicati. Come contro il Bologna,...

ROMA - Lorenzoda vero capitano e leader. Ieri altra ottima prestazione del centrocampista che si è caricato la squadra sulle spalle anche nei momenti più complicati. Come contro il Bologna, domenica ...Hernani 7 - Buona prova del centrocampista, che tiene in scacco Villar e, offre sostanza ... Unico: più freddezza sottoporta. Pellè 7,5 - Un centravanti ti cambia la vita, avrà ...Il capitano decisivo nel finale di Roma-Bologna: ha salvato su Soriano rimediando a una leggerezza di Villar nella settimana del gol su punizione ...Aggrappata alla boa di un penalty trasformato magistralmente da Lorenzo Pellegrini, la Roma ha attraversato il primo tempo navigando di cabotaggio, per così dire; subendo pressione e possesso palla ...