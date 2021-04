Il revival di «Sex and the City» vedrà anche il ritorno di Aidan

(Di venerdì 16 aprile 2021) Per una Samantha che se ne va, c’è un Aidan che ritorna. Ad annunciare il suo ritorno in And Just Like That…, il revival di Sex and the City ordinato da HBO Max, è lo stesso attore John Corbett in un’intervista al New York Post: «Sarò nella nuova serie. Penso che potrei essere in qualche episodio» ha rivelato Corbett ufficializzando il ritorno di una delle fiamme più memorabili della vita amorosa di Carrie, il primo a spingerla al matrimonio salvo poi mandare tutto a monte poco prima, in una scena, quella dell’eritema che sgorga fuori dopo la prova degli abiti da sposa, che i fan di Sex and the City conoscono bene. https://twitter.com/VanityFair/status/1382812312139132937

