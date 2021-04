Il revival di Sex and The City perde Mr Big ma ritrova un vecchio amore di Carrie

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ildi Sex and Thedovrà fare a meno di due personaggi chiave come Samantha e Mr. Big (Kim Cattrall e Chris Noth non saranno nel cast), ma ritroverà undi, un personaggio molto apprezzato dal pubblico anche per la sua piccola apparizione nel secondo film sequel della serie. Si tratta di Aiden Shaw, l’artigiano con cuiha avuto forse la storia più importante dopo quella con John Preston, che è diventato poi suo marito dopo nozze rocambolesche nel primo film della serie. Neldi Sex and Theper HBO Max, intitolato And Just Like That…, l’attore John Corbett riprenderà il suo ruolo per un arco temporale indefinito, come ha confermato lui stesso: “Farò lo show. Penso che potrei essere in parecchi ...

