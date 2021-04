Il Psg dà l’ultimatum a Neymar (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Paris Saint Germain vuole chiudere la questione del rinnovo di Neymar prima della gara contro il Manchester City, quindi entro dodici giorni. La strategia di Leonardo è chiara: nessun aumento d’ingaggio al campione brasiliano a causa della pandemia ma rinnovo del contratto fino al 2027, quando Neymar avrà 35 anni e sarà quindi nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Paris Saint Germain vuole chiudere la questione del rinnovo diprima della gara contro il Manchester City, quindi entro dodici giorni. La strategia di Leonardo è chiara: nessun aumento d’ingaggio al campione brasiliano a causa della pandemia ma rinnovo del contratto fino al 2027, quandoavrà 35 anni e sarà quindi nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? Il #Psg ha dato l'ultimatum a #Neymar, vuole la firma per il rinnovo prima della sfida con il #ManchesterCity - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: #Dybala, sempre più lontano dalla #Juve: zero contatti per il rinnovo da mesi, #Paratici lo ha proposto al #PSG per #Ica… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: #Dybala, sempre più lontano dalla #Juve: zero contatti per il rinnovo da mesi, #Paratici lo ha proposto al #PSG per #Ica… - Alex_Saracino85 : RT @mirkonicolino: #Dybala, sempre più lontano dalla #Juve: zero contatti per il rinnovo da mesi, #Paratici lo ha proposto al #PSG per #Ica… - BianconeriZonIt : RT @mirkonicolino: #Dybala, sempre più lontano dalla #Juve: zero contatti per il rinnovo da mesi, #Paratici lo ha proposto al #PSG per #Ica… -