Il porto ha il nuovo presidente, Africano al posto di Giampieri. Accordo tra Governo, Marche e Abruzzo. Chi è l'ingegnere in arrivo (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA - Il dado è tratto. L'ingegner Matteo Africano, 43 anni, romano, sarà il nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale Adriatico centrale. Africano, componente del comitato di gestione ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA - Il dado è tratto. L'ingegner Matteo, 43 anni, romano, sarà ildell'autorità di sistema portuale Adriatico centrale., componente del comitato di gestione ...

