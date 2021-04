Il nuovo volto del parco della Clementina | con vasche d’acqua e spazi fioriti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la creazione di unavventura in centro città, nel quartiereMalpensata, e la sistemazione di tre parchi cittadini, in arrivo anche novità per il. Più alberi, una nuova “area socialità”,l’acqua, nuovi, un’area cani più attrezzata sono tutti gli elementi previsti dal progetto esecutivo di ristrutturazione e riqualificazione dell’area verde di quartiere risalente ai primi anni ’80, tra via Borgo Palazzo e il Viadotto di Boccaleone, approvato nella giornata di giovedì 15 aprile dalla Giunta di Bergamo. Il progetto prevede in primis la sostituzione completa dei camminamenti pedonali in asfalto con una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante. Il percorso “ciclabile” isolato nel lato Sud ...