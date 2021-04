Il Next Generation Eu pensa poco alle nuove generazioni (di L. Monti) (Di venerdì 16 aprile 2021) (di Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione Europea alla Luiss) A meno di due settimane dalla presentazione del Piano Italiano di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento con il quale il nostro paese comunicherà all’Unione europea come intende spendere i 191 miliardi di euro della cosiddetta “Recovery Facility”, quasi nulla si sa della “rimodulazione” in corso a cura di Draghi e della sua ristretta cerchia di ministri tecnici. L’esperienza europea del premier e lo straordinario tasso tecnico dei suddetti ministri lasciano ben sperare su quel cambio di passo che la maggioranza delle forze politiche e l’opinione pubblica hanno riposto nell’avvicendamento. Nessuno dubita della compiutezza e soprattutto della concretezza che connoterà il futuro del Recovery italiano targato Draghi. Una garanzia quest’ultima non solo per la Commissione europea che dovrà valutarlo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) (di Luciano, docente di Politiche dell’Unione Europea alla Luiss) A meno di due settimane dalla presentazione del Piano Italiano di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento con il quale il nostro paese comunicherà all’Unione europea come intende spendere i 191 miliardi di euro della cosiddetta “Recovery Facility”, quasi nulla si sa della “rimodulazione” in corso a cura di Draghi e della sua ristretta cerchia di ministri tecnici. L’esperienza europea del premier e lo straordinario tasso tecnico dei suddetti ministri lasciano ben sperare su quel cambio di passo che la maggioranza delle forze politiche e l’opinione pubblica hanno riposto nell’avvicendamento. Nessuno dubita della compiutezza e soprattutto della concretezza che connoterà il futuro del Recovery italiano targato Draghi. Una garanzia quest’ultima non solo per la Commissione europea che dovrà valutarlo ...

