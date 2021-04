Il Lazio darà AstraZeneca ai volontari: dosi ai 50enni che lo richiederanno (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Lazio si prepara a garantire il vaccino AstraZeneca anche agli under 60 a partire dai 50enni che si offriranno volontari dopo che sarà completata la vaccinazione nelle fasce d’età superiori. La decisione punta a evitare che, quando tutti gli over 60 saranno stati immunizzati, centinaia di migliaia di dosi del vaccino restino inutilizzate. “Quando avremo esaurito le classi di età over 60, daremo su base volontaria AstraZeneca anche a chi è più giovane”, ha detto l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato, citato da Il Messaggero. “Non possiamo certo rischiare, in una pandemia per la quale in Italia muoiono ogni giorno 400-500 persone, di lasciare nei frigoriferi i vaccini”. Alcuni giorni fa, l’Aifa ha raccomandato di usare ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilsi prepara a garantire il vaccinoanche agli under 60 a partire daiche si offrirannodopo che sarà completata la vaccinazione nelle fasce d’età superiori. La decisione punta a evitare che, quando tutti gli over 60 saranno stati immunizzati, centinaia di migliaia didel vaccino restino inutilizzate. “Quando avremo esaurito le classi di età over 60, daremo su baseanche a chi è più giovane”, ha detto l’assessore alla Salute del, Alessio D’Amato, citato da Il Messaggero. “Non possiamo certo rischiare, in una pandemia per la quale in Italia muoiono ogni giorno 400-500 persone, di lasciare nei frigoriferi i vaccini”. Alcuni giorni fa, l’Aifa ha raccomandato di usare ...

