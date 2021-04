Il "green deal" di Raul Gardini (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando nel 1988 Raul Gardini, dopo l’acquisizione di Montedison, presentò ai suoi azionisti e alla comunità finanziaria il suo progetto di riorganizzazione del gruppo Ferruzzi, incentrato su cinque grandi sfide per una migliore qualità della vita, l’imprenditore ravennate viaggiava su un orizzonte strategico che, di fatto, era in anticipo di più di tre decenni sull’odierno green deal europeo. Infatti, in quel progetto industriale che Gardini aveva costruito con lungimiranza e determinazione, nella sua visione le cinque sfide chiave del mondo, dell’Europa e dell’Italia erano e dovevano essere: l’alimentazione, l’ambiente, la salute e la previdenza, l’energia, i nuovi materiali. Sfide attualissime. Il gruppo Ferruzzi-Montedison di fine anni ’80, che tra le imprese italiane era secondo per fatturato solo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando nel 1988, dopo l’acquisizione di Montedison, presentò ai suoi azionisti e alla comunità finanziaria il suo progetto di riorganizzazione del gruppo Ferruzzi, incentrato su cinque grandi sfide per una migliore qualità della vita, l’imprenditore ravennate viaggiava su un orizzonte strategico che, di fatto, era in anticipo di più di tre decenni sull’odiernoeuropeo. Infatti, in quel progetto industriale cheaveva costruito con lungimiranza e determinazione, nella sua visione le cinque sfide chiave del mondo, dell’Europa e dell’Italia erano e dovevano essere: l’alimentazione, l’ambiente, la salute e la previdenza, l’energia, i nuovi materiali. Sfide attualissime. Il gruppo Ferruzzi-Montedison di fine anni ’80, che tra le imprese italiane era secondo per fatturato solo ...

Ultime Notizie dalla rete : green deal Il cuore green degli imballaggi in alluminio A marzo 2020 la Commissione europea ha presentato, sotto l'ombrello del Green Deal europeo (la tabella di marcia per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050), un piano d'azione ...

Economia circolare nella ristorazione informale: il packaging in carta e cartone ... produttori, distributori, consorzi e consumatori finali, saremo in grado di realizzare efficacemente questo percorso." "Il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del Green Deal dipende anche dai ...

L’ETRMA dà il benvenuto a nuovi membri e rafforza il suo contributo per un’Europa più verde Il consiglio di amministrazione della European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association si è incontrata il 14 aprile e ha deciso ...

Eni valuta la vendita a un fondo in alternativa all’ipo di una minoranza della nuova divisione retail-rinnovabili. Deal da 3 mld euro Eni sta valutando l'opzione di vendita di una quota di minoranza (20-30%) delle attività retail e rinnovabili in alternativa alla ...

