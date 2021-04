Il grande esodo | il M5S è come un rubinetto sempre aperto Dopo la Meloni ora è Salvini ad attrarre i grillini

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il futuro entra in noi molto prima che accada diceva Rainer Maria Rilke, divino poeta. Ecco, a Tiscali.it , funziona così: e così in questi giorni in Parlamento sono successe alcune cose che avevamo anticipato qualche settimana fa , a movimentare una settimana parlamentare abbastanza sonnolenta:...

Advertising

AsiaNewsIT : Covid-19, a Mumbai torna la paura del grande esodo - tecnoandroidit : WhatsApp: perché il nuovo aggiornamento privacy è stato rimandato - Quando si parla di grande esodo da WhatsApp, n… -

Ultime Notizie dalla rete : grande esodo

Giunta degna di unsindaco, umanamente innanzitutto. E, esattamente come Martina e come Sanga, anche la neodeputata ha aderito al gruppo Pd di Montecitorio . Proprio come ha fatto il senatore ...... quindi, funzionale all'operatività della Zes trasversale è un altro nostroobiettivo ". ... Ma l'dalle aree interne verso le grandi città si combatte anche assicurando servizi fondamentali ...CAGLIARI - Due appuntamenti tra studenti e food blogger fanno da invito al Festival Culture d’@mare dal 22 al 23 giugno a Calasetta. Siamo nel sud della Sardegna a poca distanza da Cagliari dove 30 es ...Se un carabiniere coniugato/convivente abita in località diversa dalla Sede di servizio ma non riesce a raggiungere il reparto di appartenenza entro un’ora, è costretto a rinunciare all’unità familiar ...