Tempo di lettura: < 1 minuto Tra i provvedimenti che il governo Draghi assumerà nelle prossime ore ce n'è uno in particolare che interessa da vicino il mondo dello sport. Stando a quanto riporta l'Ansa a partire dal primo maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. Relativamente alla serie A, si parla della trentaquattresima giornata di campionato che si giocherà proprio il primo maggio. In quel turno il Benevento sarà di scena a San Siro contro il Milan, mentre il Napoli ospiterà il Cagliari.

Ultime Notizie dalla rete : governo riapre Dal 26 aprile l'Italia riapre, ristoranti aperti anche a cena. Da giugno le palestre Dal 26 aprile l'Italia riapre e si torna a scuola in presenza in tutte le regioni che non sono in zona rossa. A deciderlo, all'unanimità, è la cabina di regia del Governo. Il rischio, spiega Mario Draghi in conferenza ...

Riecco i tifosi! Da maggio stadi aperti per 1000 persone in zona gialla. E torna anche il calcetto Commenta per primo L'Italia riapre. Con cautela, lentamente. Ma un primo segnale di speranza c'è . Ad annunciare le prime novità ... Dopo l'ok del governo per gli spettatori agli Europei a Roma, riecco ...

Covid, Marsilio: bene Governo, Abruzzo pronto a riaprire SULMONA – “Accolgo con favore la possibilità di poter riaprire. L’anno scorso riaprimmo nello stesso periodo e dimostrammo che quelle riaperture erano sostenibili. Pur senza vaccino, era bastata la be ...

Il governo riapre gli stadi dal primo maggio: in zona gialla pubblico sugli spalti Tra i provvedimenti che il governo Draghi assumerà nelle prossime ore ce n’è uno in particolare che interessa da vicino il mondo dello sport. Stando a quanto riporta l’Ansa a partire dal primo maggio ...

