Il Governo nomina i commissari per 57 opere da 83 miliardi

Avranno il compito di assicurare la realizzazione di 57 opere pubbliche per un valore di circa 83 miliardi e un impatto occupazionale che nel 2025 arriverà a valere 100 mila posti di lavoro. Sono i 29 commissari straordinari ai quali il Governo ha affidato oggi il difficile compito di gestire progetti e lavori impantanati da anni nella palude della burocrazia. Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana e potranno avere un ruolo determinante per abbattere il gap infrastrutturale del nostro Paese e ancora di più quello tra nord e sud: la parte più consistente degli interventi, infatti, proprio al Mezzogiorno sarà concentrata, con 36,3 miliardi impegnati mentre quelli per il ...

Giovannini: al via i cantieri di 57 opere pubbliche, per un investimento di 83 miliardi Giovannini ha annunciato oggi la nomina dei commissari, sottolineando che si tratta di "un passo ... "Se non vedrete i cantieri aperti potete dire che il governo ha scherzato" Nel corso della ...

Grandi opere: raddoppio ferroviario Andora-Finale. Governo nomina Commissario per velocizzare lavori Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

