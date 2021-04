Il funerale del Principe Filippo | dove seguirlo in diretta tv

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sebbene non si tratti di un funerale di Stato, previsto solo per il Re o la Regina, la cerimonia funebre che accompagnerà il Principe Filippo nel suo ultimo viaggio sarà particolare per diversi motivi. Il primo è l’assenza dei sudditi, che potranno seguire le esequie solo in tv per via delle disposizioni anti-Covid, e il secondo è la presenza di un numero ristrettissimo di persone dal vivo (appena trenta), numero decisamente lontano da quello inizialmente previsto dalla cosiddetta Operation Forth Bridge, il nome in codice indicato per il funerale del Duca di Edimburgo e, inevitabilmente, modificato per via dell’epidemia che ha vietato anche il deposito dei fiori e dei bigliettini fuori dai cancelli di Buckingham Palace costringendo gli inglesi a ripiegare su delle condoglianze telematiche inviabili attraverso il sito ufficiale della famiglia reale.