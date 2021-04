Il Covid non ferma gli incidenti mortali sul posto di lavoro (Di venerdì 16 aprile 2021) Due operai morti nelle ultime 24 ore. Se si pensa alle tante restrizioni dovute all'emergenza Covid, che ha fermato numerose attività, dai numeri non emerge un quadro ... Leggi su today (Di venerdì 16 aprile 2021) Due operai morti nelle ultime 24 ore. Se si pensa alle tante restrizioni dovute all'emergenza, che hato numerose attività, dai numeri non emerge un quadro ...

Advertising

ladyonorato : La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure… - RobertoBurioni : 'Ho appena ricoverato 3 pazienti in terapia intensiva in 30 minuti. Tutti potevano vaccinarsi più di un mese fa, ma… - RobertoBurioni : Le probabilità negli USA (66 milioni di vaccinati!) di prendersi COVID-19 dopo il vaccino sono dello 0,008%, quelle… - GinottoG8 : RT @GioFazzolari: Un anno di #coprifuoco non serve a combattere l’epidemia e il #Covid, ma solo ad abituare gli italiani a vivere da servi… - rep_parma : Covid, Draghi: 'Dal 26 aprile torna la zona gialla. Riaprono scuole a attività all'aperto. Ma per non tornare indie… -