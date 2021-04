“Il covid ce l’ha portata via”. Lutto per Antonella Clerici, l’annuncio arriva in diretta. Di chi si tratta (Di venerdì 16 aprile 2021) Un anno difficile quello trascorso, e chissà come sarà quello che stiamo vivendo; troppi lutti, troppe le persone che abbiamo dovuto piangere, sia tra i nostri cari che anche nel mondo dello spettacolo e dello sport. E sovente sono stati proprio i personaggi della tv a ricordare, durante le loro trasmissioni, la perdita di questo o quel personaggio; così come è accaduto nella puntata di ieri 15 aprile del programma È sempre mezzogiorno, che in apertura ha visto un discorso commosso della conduttrice, Antonella Clerici, che ha voluto salutare una persona cara portata via da covid. La commozione di Antonella Si tratta della suggeritrice, colei che tiene il cosiddetto gobbo, ovvero il cartellone con le parole e la scaletta che i conduttori devono seguire durante la puntata; la ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 aprile 2021) Un anno difficile quello trascorso, e chissà come sarà quello che stiamo vivendo; troppi lutti, troppe le persone che abbiamo dovuto piangere, sia tra i nostri cari che anche nel mondo dello spettacolo e dello sport. E sovente sono stati proprio i personaggi della tv a ricordare, durante le loro trasmissioni, la perdita di questo o quel personaggio; così come è accaduto nella puntata di ieri 15 aprile del programma È sempre mezzogiorno, che in apertura ha visto un discorso commosso della conduttrice,, che ha voluto salutare una persona caravia da. La commozione diSidella suggeritrice, colei che tiene il cosiddetto gobbo, ovvero il cartellone con le parole e la scaletta che i conduttori devono seguire durante la puntata; la ...

