Il coronavirus si è portato via il neoliberismo, liberalizziamo i brevetti dei vaccini (Di venerdì 16 aprile 2021) Tre milioni di persone sono morte in tutto il mondo per Covid-19. Laddove "in tutto il mondo" equivale a 206 nazioni sui 221 monitorate al livello mondiale, ma la sparuta quindicina che non ha registrato decessi è composta da sperdute micro-isole più Città del Vaticano e Groenlandia (0,027 abitanti per km²). Si può ben dire, insomma, che la pandemia sia, assieme all'influenza spagnola che ebbe una diffusione sovrapponibile, l'unica definibile tale - dal greco antico ????????, pánd?mos, "ciò che interessa tutte le persone" - nella storia dell'orbe terracqueo. Persino le devastanti peste di Giustiniano (541–549) e peste nera (1346–1353), che pur fecero secondo le peggiori stime 100 e 200 milioni di morti, si "limitarono" a diffondersi rispettivamente in Europa e Asia occidentale la prima, in Europa, Asia e Africa settentrionale la seconda, lasciando le Americhe e l'Oceania indenni.

India: coronavirus, nuovo record giornaliero di casi Nuova Delhi, 16 apr 12:10 - L'India ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus: 217.353, che hanno portato il numero complessivo a 14.291.917....

Diretta Motogp/ Prove libere live, streaming video: Vinales 1nella Fp1, Marquez 3 ... ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d'altronde portato anche a molte altre novità.

Covid, il Messico è il primo Paese al mondo per decessi in rapporto alla popolazione Il Messico ha segnalato 4.189 nuovi casi confermati di COVID-19 e altri 401 decessi, portando il totale dei contagi del Paese a 2.295.435, mentre sono stati 211.213 i decessi, secondo i dati del minis ...

