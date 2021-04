Il coronavirus nel mondo dal 10 al 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Le immagini del Covid 19 nel mondo nella settimana dal 10 al 16 aprile 2021. INDIARecord di contagi da Covid - 19 in India che ha superato i 150mila casi e gli 800 morti in un solo giorno. Nonostante ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Le immagini del Covid 19 nelnella settimana dal 10 al 162021. INDIARecord di contagi da Covid - 19 in India che ha superato i 150mila casi e gli 800 morti in un solo giorno. Nonostante ...

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus nel educare alla forestazione urbana, a Milano parte 'Scuola Forestami' ... 16.974 contagi e 380 decessi, i dati per regione 15 aprile 15 Aprile 2021 Sono 16.974 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione.

Coronavirus Puglia, dati del giorno 16 aprile 2021 In Puglia, sono stati registrati 13.362 test per l'infezione da Covid - 19 Coronavirus e sono ...vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini pugliesi senza fragilità alla doppia annualità dei nati nel ...

Vaccini, prenotazioni ancora chiuse ma la Asl corre per gli over 80: centri aperti sino alle 20 Ancora prenotazioni bloccate nel Viterbese. Per il secondo giorno consecutivo, le agende vaccinali restano chiuse in tutti i centri della provincia. Stando alle consegne avvenute a livello nazionale..

Coronavirus, la Francia ha superato le 100mila vittime da inizio pandemia (Teleborsa) - In Francia si sono superate le 100mila vittime da Covid-19 da inizio pandemia, mentre negli Stati Uniti le infezioni registrate complessivamente hanno superato quota 31 milioni. L'India ...

