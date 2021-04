Il concerto di Ligabue a Campovolo rinviato al 2022 (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Dovranno attendere ancora i fan di Ligabue per partecipare all’evento ’30 anni in un (nuovo giorno)’, il concerto che lo vedrà sul palco della Rcf Arena di Reggio Emilia, Campovolo, per celebrare la sua longeva carriera. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Dovranno attendere ancora i fan di Ligabue per partecipare all’evento ’30 anni in un (nuovo giorno)’, il concerto che lo vedrà sul palco della Rcf Arena di Reggio Emilia, Campovolo, per celebrare la sua longeva carriera.

rockolpoprock : Ligabue, l'evento a Campovolo è rinviato al 2022: ecco la nuova data - CristinaSilvi3 : Sto aspettando questo concerto da due anni ??...amarezza tanta ma non lo perderò per niente al mondo. Io e… - barrymansixty1 : Rinviato il concerto Campovolo di @ligabue a giugno 2022. Speriamo per l’epoca di aver completato almeno la vaccin… - 24emilia : Rinviato al 4 giugno 2022 il concerto '30 anni in un (nuovo) giorno' di @Ligabue alla Rcf Arena di #Reggio… - Bellacanzoneit : Ligabue: rinviato al 4 giugno 2022 il concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) @ligabue -

e alla luce delle restrizioni per il contrasto della pandemia ancora in vigore, è stato rinviato al 4 giugno 2022 l'evento "30 anni in un (nuovo) giorno', il concerto di Ligabue alla Rcf Arena di Reggio Emilia.

Ligabue, l'evento a Campovolo è rinviato al 2022: ecco la nuova data 16 apr 2021 - Il concerto-evento dedicato alle celebrazioni del trentennale di carriera del cantautore di Correggio è rinviato al prossimo anno ...

Ligabue: l’evento “30 anni in un (Nuovo) Giorno” rimandato al 2022 "Era nell’aria, ce l’aspettavamo tutti, ma l'ufficialità non lo rende meno amaro: Campovolo viene di nuovo spostato. Mi mancate. Tanto. Mi manca potervi ...

