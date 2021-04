Il complotto di Bettini spiegato con la cinefilia retrò (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel film che dà il titolo a questa rubrica, “Il Bi e il Ba”, Nino Frassica riesce a vendere un obsoleto televisore in bianco e nero con una motivazione mica male: con questo, dice al cliente, potrà vedere i vecchi film di Hitchcock in bianco e nero originale, non falsato! Ecco, l’altro ieri avrei voluto una tv in bianco e nero per seguire la maratona di presentazione delle Agorà Bettiniane. Il Pd deve tornare alla realtà e alla strada, “dai telefoni bianchi al neorealismo”, ha detto Bettini. Questi sì che son progressi. Dalle commediole di fine anni Trenta con i milionari e le centraliniste ai film del Dopoguerra con i lustrascarpe e gli attacchini comunali. Dove si vede bene che il colore non è mai arrivato nel mondo di Bettini, in questo fedelissimo alla linea Ugo La Malfa. O meglio, c’è arrivato ma solo come monito di sciagure, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel film che dà il titolo a questa rubrica, “Il Bi e il Ba”, Nino Frassica riesce a vendere un obsoleto televisore in bianco e nero con una motivazione mica male: con questo, dice al cliente, potrà vedere i vecchi film di Hitchcock in bianco e nero originale, non falsato! Ecco, l’altro ieri avrei voluto una tv in bianco e nero per seguire la maratona di presentazione delle Agoràane. Il Pd deve tornare alla realtà e alla strada, “dai telefoni bianchi al neorealismo”, ha detto. Questi sì che son progressi. Dalle commediole di fine anni Trenta con i milionari e le centraliniste ai film del Dopoguerra con i lustrascarpe e gli attacchini comunali. Dove si vede bene che il colore non è mai arrivato nel mondo di, in questo fedelissimo alla linea Ugo La Malfa. O meglio, c’è arrivato ma solo come monito di sciagure, ...

