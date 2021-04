Il ceo di Pfizer: "In Europa possibile ritorno alla normalità in autunno" (Di venerdì 16 aprile 2021) È possibile che l’Europa possa tornare alla normalità nell’autunno grazie agli effetti della campagna vaccinale. A dirlo è il presidente e Ceo di Pfizer Albert Bourla, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le forniture di vaccini all’Europa nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte in più che nel primo trimestre: 250 milioni di dosi dopo averne date 62 milioni fino a marzo. E siamo in discussione per fare di più. Certo, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, come si vede dai problemi che hanno altre aziende”. Ma Bourla si dice “ottimista perché finora abbiamo prodotto tantissimo ed è andata bene quasi al 100%”. Viene spiegato che Pfizer ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Èche l’possa tornarenell’grazie agli effetti della campagna vaccinale. A dirlo è il presidente e Ceo diAlbert Bourla, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le forniture di vaccini all’nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte in più che nel primo trimestre: 250 milioni di dosi dopo averne date 62 milioni fino a marzo. E siamo in discussione per fare di più. Certo, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, come si vede dai problemi che hanno altre aziende”. Ma Bourla si dice “ottimista perché finora abbiamo prodotto tantissimo ed è andata bene quasi al 100%”. Viene spiegato che...

Sul fronte della pandemia ieri Il ceo di Pfizer nel corso di un evento pubblico ha dichiarato che per alcuni soggetti sarà necessaria una terza dose di vaccino e che nei prossimi anni saranno ...

La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene ...

