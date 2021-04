Il Brasile vive un dramma e il Papa richiama all’unità (Di venerdì 16 aprile 2021) In occasione del loro incontro, il Papa scrive ai vescovi del Brasile duramente colpito dalla pandemia: la fede è un sostegno e la speranza dà il coraggio di rialzarsi. Quali sono i record del Brasile oggi? Una nazione da numeri record che non sono certamente da guinness che ricorderemo con piacere. Tombe scoperchiate per far Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) In occasione del loro incontro, ilscrive ai vescovi delduramente colpito dalla pandemia: la fede è un sostegno e la speranza dà il coraggio di rialzarsi. Quali sono i record deloggi? Una nazione da numeri record che non sono certamente da guinness che ricorderemo con piacere. Tombe scoperchiate per far

Gislalino : @amebarbagallo @lucianoghelfi @tg2rai Cosa ha fatto il presidente di criminale? Non vive in Brasile e non sai cosa… - francescocolucc : RT @vaticannews_it: #14aprile VATICAN NEWS SERVICE @ComeceEu Solidarietà e inclusione per chi vive la precarietà #Brasile @CNBBNacional G… - Agenparl : Francesco: il Brasile vive un dramma, la Chiesa favorisca l'unità - - A_De_Carolis : #15aprile #PapaFrancesco: il #Brasile vive un dramma, la Chiesa favorisca l'unità - Vatican News - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #14aprile VATICAN NEWS SERVICE @ComeceEu Solidarietà e inclusione per chi vive la precarietà #Brasile @CNBBNacional G…

Ultime Notizie dalla rete : Brasile vive 'Il primo abbraccio' al tempo del Covid: lo scatto dell'anno del World Press Photo ... nella rsa in cui la donna vive, la tenda degli abbracci , una struttura costituita da un telo in tessuto che permette di abbracciarsi senza rischi. Come sappiamo, il Brasile è uno dei paesi più ...

Coutinho al Barcellona, lo strano caso del brasiliano che rende di più se non gioca E ora vive la singolare condizione di rendere di più se non gioca. La questione contrattuale è ... In questi giorni Coutinho è in Brasile, dove sta curando i postumi di una delicata operazione al ...

World press photo 2021: uno scatto sulla pandemia è la foto dell’anno Realizzato il 5 agosto 2020 dal fotografo danese Mads Nissen, immortala l’abbraccio tra Rosa Luzia Lunardi, 85 anni, e l’infermiera Adriana Silva da Costa Souza, nella casa di cura Viva Bem a San ...

DANILO, un pensiero per il Brasile in piena emergenza sanitaria: "Dio protegga coloro che soffrono" Il Brasile sta vivendo un momento complicatissimo legato alla pandemia da Covid-19, con migliaia di decessi ogni giorno e gli ospedali in affanno. Attraverso i propri social, il laterale ...

